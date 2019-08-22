Михайличенко звернувся до вболівальників "Динамо" з важливим повідомленням: відео

1272 Читать новость на русском
Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Скріншот

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко на клубному каналі в Youtube звернувся до вболівальників команди з проханням про підтримку у матчі з "Олімпіком".

Новий керманич київського гранда нагадав про єдність клубу і його вболівальників.

Читайте також: "Динамо" перезняло командне фото з Михайличенком: поза кадром двоє футболістів

Зараз непростий час для нашого "Динамо". Але ми завжди були і будемо сильні єдністю, вірою один в одного. Тільки разом ми можемо досягти результату.

Наступний наш матч – з Олімпіком. І нам дуже важливі ваші увага і підтримка. Приходьте на стадіон,
– сказав Михайличенко.

На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

Нагадаємо, матч п'ятого туру УПЛ між "Динамо" та "Олімпіком" відбудеться 24 серпня о 19:30 за київським часом. Це буде дебютна гра Олексія Михайличенка після повернення на тренерський місток киян.

blog_ava
Обраний депутатом від "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата
сьогодні
5086
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Олексій Михайличенко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 16:33 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 803
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13062
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8130
Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
сьогодні 14:10 Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
530
Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку: відео
сьогодні 12:23 Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку: відео
1186
Новини
Більше новин
Залиште відгук