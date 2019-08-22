Михайличенко звернувся до вболівальників "Динамо" з важливим повідомленням: відео

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко на клубному каналі в Youtube звернувся до вболівальників команди з проханням про підтримку у матчі з "Олімпіком".

Новий керманич київського гранда нагадав про єдність клубу і його вболівальників.

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Зараз непростий час для нашого "Динамо". Але ми завжди були і будемо сильні єдністю, вірою один в одного. Тільки разом ми можемо досягти результату.

Наступний наш матч – з Олімпіком. І нам дуже важливі ваші увага і підтримка. Приходьте на стадіон,

– сказав Михайличенко.

На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

Нагадаємо, матч п'ятого туру УПЛ між "Динамо" та "Олімпіком" відбудеться 24 серпня о 19:30 за київським часом. Це буде дебютна гра Олексія Михайличенка після повернення на тренерський місток киян.