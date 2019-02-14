Михайлюк не потрапив у заявку "Детройта" на матч НБА: відео

58 Читать новость на русском
Михайлюк не потрапив у заявку "Детройта" на матч НБА: відео

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк не потрапив у заявку "Детройт Пістонс" на матч проти "Бостон Селтікс". Це вже другий матч після переходу українця, коли він не грає в НБА за нову команду.

Однак якщо у попередньому матчі проти "Вашингтона" Михайлюк був у заявці на гру, але так і не зіграв, то цього разу українець не потрапив навіть у заявку.

Читайте також: Расселл Вестбрук побив неймовірний рекорд НБА, який тримався з 60-х років: відео

"Детройт" програв "Бостону" та вилетів із зони плей-офф Східної конференції. Наступний матч команда Михайлюка проведе проти "Атланти", за яку виступає інший українець – Олексій Лень.

Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Святослав Михайлюк перед закінченням вікна обмінів був відданий в "Детройт" з "Лос-Анджелес Лейкерс". Натомість "озеряни" отримали Реджі Буллока. Після обміну Михайлюк зіграв за нову команду у грі проти "Нью-Йорка".

blog_ava
Прогноз погоди на 14 лютого: найромантичніший день року буде холодним та мокрим
сьогодні
3079
Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
517
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
13 лютого 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
643
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
13 лютого 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
424
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
13 лютого 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
2219
Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі
13 лютого 16:23 Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі
300
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
13 лютого 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
446
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук