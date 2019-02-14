Михайлюк не потрапив у заявку "Детройта" на матч НБА: відео

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк не потрапив у заявку "Детройт Пістонс" на матч проти "Бостон Селтікс". Це вже другий матч після переходу українця, коли він не грає в НБА за нову команду.

Однак якщо у попередньому матчі проти "Вашингтона" Михайлюк був у заявці на гру, але так і не зіграв, то цього разу українець не потрапив навіть у заявку.

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"Детройт" програв "Бостону" та вилетів із зони плей-офф Східної конференції. Наступний матч команда Михайлюка проведе проти "Атланти", за яку виступає інший українець – Олексій Лень.

Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Святослав Михайлюк перед закінченням вікна обмінів був відданий в "Детройт" з "Лос-Анджелес Лейкерс". Натомість "озеряни" отримали Реджі Буллока. Після обміну Михайлюк зіграв за нову команду у грі проти "Нью-Йорка".