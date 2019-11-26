Михайлюк провів найкращий матч сезону за "Детройт", Лень зіграв 4 хвилини проти "Міннесоти"

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Результати українців у НБА

Захисник "Детройту" Святослав Михайлюк набрав 12 очок в матчі регулярного сезону НБА проти "Орландо" (103:88).

Українець провів на паркеті 22 хвилини, за цей час він також встиг зробити два підбирання. Для Михайлюка це найкращий показник результативності в нинішньому сезоні.

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Нещодавно Михайлюк провів рекордну для себе кількість ігрового часу в НБА, відігравши майже 32 хвилини в матчі з "Атлантою" (128:103).

"Детройт" займає десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції. У наступному матчі "Пістонз" зіграють проти "Шарлотт Хорнетс" на виїзді.

Детройт – Орландо 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)

Інший український баскетболіст Олексій Лень не допоміг "Атланті" перемогти "Міннесоту" в матчі регулярного чемпіонату НБА.

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Лень провів на паркеті всього чотири хвилини, за цей час зробив один підбір і віддав одну результативну передачу. Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Трей Янг, на рахунку якого 37 очок, причому це найкращий показник в матчі.

"Атланта" займає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції з чотирьма перемогами в 17 матчах. Через два дні "Хокс" зіграють на виїзді проти "Мілуокі Бакс".

Атланта – Міннесота 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол NBA Олексій Лень Святослав Михайлюк
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