Михайлюк стане першим українцем, який візьме участь у Зірковому вікенді НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк візьме участь у Зірковому вікенді НБА. Святослав стане першим українцем, який візьме участь у заході НБА.

Святослав Михайлюк увійшов до складу учасників Матчу висхідних зірок НБА.

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Окрім Святослава, до заявки потрапили зірковий словенець Лука Дончіч з "Далласу", Трей Янг з "Атланти" та Зайон Вільямсон з "Нью-Орлеана".

Що таке Матч висхідних зірок? Це виставкова гра, в якій беруть участь новачки НБА. З 2015 року проходить у форматі збірна світу проти збірної США.

Поєдинок за участю 22-річного Михайлюка відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

Що таке Зірковий вікенд НБА?Це баскетбольний захід, який містить різноманітні конкурси та розважальні програми з кульмінацією у вигляді Матчу всіх зірок НБА. Проводиться щорічно в лютому з п'ятниці до неділі. У 2020 році з 14 до 16 лютого.