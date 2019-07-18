Михайлюк запалює у Літній лізі НБА – найкращі моменти гри українця: відео

Український баскетболіст Олексій Михайлюк яскраво відіграв за "Детройт" у Літній лізі НБА. Разом з Михайлюком "Детройт" дійшов до чвертьфіналу, в якому поступився "Брукліну".

У перших чотирьох матчах "Детройт" не зазнав жодної поразки та зайняв друге місце за підсумками першого етапу змагань у Лас-Вегасі, Невада.

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"Пістонс" по черзі перемогли такі команди як збірна Хорватії, "Портленд", "Індіана" та "Філадельфія". Середня статистика Михайлюка за чотири матчі у Вегасі є наступною: 12,8 очка, 2,8 підбирання та 4,5 результативні передачі.

Михайлюк зіграв за "Детрой" в 1/4 фіналу, але його команда поступилася "Бруклiну" 85:105. За 31 хвилину на майданчику Михайлюк набрав 6 очок (1/6 двоочкових, 1/6 триочкових, 1/2 штрафних), 4 підбирання, 3 передачі, 3 втрати, 2 фоли. Цим поєдинком "Детройт" завершив виступи в Літній лізі.

Svi's up next as we recap our Summer League run.



See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 17 июля 2019 г.

Літня ліга НБА – це міжсезоння для американських баскетбольних клубів. Під час цієї ліги клуби можуть перевірити резервістів та баскетболістів, які були обрані на драфті.