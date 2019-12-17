Михайлюк знову провів яскраву гру за "Детройт" в НБА: відео

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Святослав Михайлюк / detroitbadboys.com

У регулярному чемпіонаті НБА відбувся матч "Детройта", за який виступає українець Святослав Михайлюк. "Пістонс" на власному паркеті поступилися "Вашингтону".

Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)

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У другій половині першої чверті гості вирвалися вперед і зуміли наростити 12 очок перваги до другої 12-хвилинки.

У другій чверті гандикап "Вашингтона" сягнув 16 очок, проте "Детройт" скоротив відставання перед великою перервою до 6 очок.

Третю чверть "Пістонс" зуміли виграти й мали хороші шанси на камбек в останній 12-хвилинці. Однак "Вашингтон" розгромив господарів в заключній частині поєдинку.

Свінгмен "Детройта" Святослав Михайлюк провів на паркеті 12 хвилин і 39 секунд. За цей час він встиг набрати 7 очок, зробив 1 підбирання, 1 асист та 1 блок-шот.

Відео дій Михайлюка

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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