"Мілан" 7 липня приймав лідера чемпіонату "Ювентус" у матчі 31 туру Серії А. Команда Гаттузо здійснила неймовірний камбек, перевернувши рахунок матчу з ніг на голову та здобула перемогу.

Мілан – Ювентус 4:2

Голи: Ібрагімович, 62 (п), Кессі, 66, Леау, 67, Ребіч, 80 – Рабіо, 47, Роналду, 53

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У минулому турі Серії А "Мілан" з'їздив на поєдинок до "Лаціо". Команда Сімоне Індзагі провалила домашній поєдинок та зазнала розгромної поразки від гостей. Команда Гаттузо двічі відзначилась у першому таймі. Результативні удари на рахунку Чалханоглу та Ібрагімовича. Остаточний рахунок у матчі поставив удар Ребіча – 0:3.

"Ювентус" помірявся силами з "Торіно" та без зайвих проблем розігрався із суперником. Результативні удари Дібали, Куардадо, Роналду та автогол на останній хвилині зустрічі гравця "Торіно" зафіксували впевнену перемогу господарів – 4:1.

Безгольовий перший тайм

Із перших хвилин "Ювентус" більше володів м'ячем. Куадрадо спробував знайти когось із партнерів передачею з-за меж штрафного майданчика, однак, захист суперника швидко зреагував, перервавши атаку.

Одразу ще одна атака від гостей. Роналду за допомогою дриблінгу вийшов на ударну позицію, але його постріл з межі штрафного майданчика сміливо заблокував один із суперників.

Рабіо відгукнувся на точний пас на межі штрафного майданчика, але пробив невлучно і м'яч пролетів високо над поперечиною.

На 25-й хвилині Ібрагімович отримав коротку передачу в штрафному майданчику та пробив в один дотик. М'яч був спрямований у центр воріт, але Щенсни відбив його ногою.

Непогану навісну передачу в штрафний майданчик виконав португалець Роналду, але м'яч перехопила оборона суперника.

На 38-й хвилині захист господарів без успіху намагався заблокувати удар, якого завдав Данілу. Він не роздумуючи пробив з-за меж штрафного майданчика, отримавши пас від партнера по команді. Головний арбітр зустрічі вказав на кутовий удар. Після виконання якого суперники легко розрядили ситуацію біля власних воріт.

На останніх хвилинах першого тайму П'яніч зі штрафного виконав навісну передачу в карний майданчик, але м'яч із легкістю вибив один із гравців суперника.

Ігуаїн майстерно приборкав незручну передачу на межі штрафного майданчика суперника та пробив у ворота господарів. Доннарумма перебував у невдалій позиції, але зумів виконати блискучий сейв у стрибку.

У доданий до першого тайму час шведський форвард Ібрагімович відправив м'яч у сітку, але зробив це із положення поза грою.

У першій частині зустрічі жодній з команд так і не вдалось відкрити рахунок.

Неймовірний камбек господарів

У дебюті другого тайму гості вийшли вперед у матчі. На 47-й хвилині Рабіо накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з межі штрафного майданчика, поціливши в праву дев'ятку. Голкіпер господарів не мав шансів дотягнутись до м'яча – 0:1.

Вже за шість хвилин туринці подвоїли рахунок. Куадрадо виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Роналду та пробив в сторону воріт "Мілану" – 0:2. Це вже хороша заявка на перемогу у цьому матчі.

Ребіч гостро пробив головою повз ворота.

Здалось, що захисник туринців Бонуччі зіграв рукою в штрафному майданчику, але головний арбітр розвів руками.

З моменту епізоду в штрафному майданчику вже минуло декілька секунд, але судді підказав асистент, тому арбітр вирішив скористатись допомогою ВАР. Переглянувши відеоповтор суддя вказав на 11-метрову позначку. Ібрагімович підійшов до м'яча та спрямував м'яч у лівий нижній кут воріт повз руку, яку виставив польський голкіпер Щенсни – 1:2. "Мілан" розпочав свій камбек.

Кессі опинився віч-на-віч із голкіпером і вгатив м'яч у нижній лівий кут воріт – 2:2. "Мілан" буквально за чотири хвилини перевернув хід поєдинку з ніг на голову.

Рівно через хвилину Леау прийняв м'яч на хід у штрафному майданчику, після короткої передачі, яку виконав Ребіч, піймав на протиході свого опікуна та невідпорно пробив у лівий нижній кут воріт – 3:2, неймовірний камбек команди Гаттузо.

Активний Ребіч проскочив повз кількох захисників у штрафному майданчику та спробував забити ударом у нижній кут воріт – Щенсни виконав впевнений сейв.

Ругані у стрибку пробив головою під час розіграшу кутового, але голкіпер знову показав свій клас.

На 80-й хвилині Бонавентура продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став все той же Ребіч, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно, з близької відстані, відправив м'яч у сітку – 4:2, диво у виконанні "Мілану".

Блискуче приймає м'яч Бентанкур, який відгукнувся на точний пас на межі штрафного майданчика, але пробив невлучно і м'яч пролетів високо над поперечиною.

На 90+6 хвилині арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Кріштіану Роналду не погоджується, але суддя на лінії впевнений у своїй правоті.

Підсумковий рахунок зустрічі – 4:2.

Огляд матчу Мілан – Ювентус

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