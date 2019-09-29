"Мілан" зганьбився у домашньому матчі з "Фіорентиною" та перебуває біля зони вильоту: відео

У матчі між "Міланом" та "Фіорентиною" у неділю, 29 вересня, господарі зустрічі зазнали ганебної поразки.

Мілан – Фіорентина 1:3

Голи: Леау, 80 – Пульгар, 14 (пен), Кастровіллі, 66, Рібері, 78

Вилучення: Мусаккіо, 55

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У дебюті зустрічі, реалізувавши пенальті, "фіалок" вивів вперед Пульгар. На 55-й хвилині після видалення з поля Мусаккіо міланці залишилися вдесятьох, а незабаром пропустили другого гол – забив Кастровіллі.

На 70-й хвилині К'єза міг довести перевагу гостей до розгромної, але не реалізував пенальті. Зате через вісім хвилин свій другий гол в сезоні забив 36-річний Рібері, якому асистував К'єза.

За десять хвилин до завершення основного часу матчу "Мілан" зусиллями Леау один гол все ж відіграв – 1:3.

У підсумку, "Мілан" зазнав третьої поразки поспіль і опустився на 16-е місце в турнірній таблиці. "Фіорентина" займає 9-ту позицію.