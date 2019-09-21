Мілан – Інтер: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

У суботу, 21 вересня, відбудеться славнозвісне Derby della Madonnina або Derby di Milano – міланське дербі між "Міланом" та "Інтером". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Мілан – Інтер. Прогноз

Міланське дербі завжди привертатиме на себе увагу. В якому б стані та на яких би позиціях ці команди не були б у турнірній таблиці. От і цього разу. Міланські гранди помалу починають находити свою гру та виходити на топ-рівень. Правда і тут є проблеми. "Мілан" у цьому сезоні не грає в єврокубках. "Россо-нері" добровільно відмовилися від цього, щоб відбути покарання за порушення фінансового фейр-плею.

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"Інтер" же новий сезон у Лізі чемпіонів розпочав вкрай невдало, зігравши вдома внічию зі скромною чеською "Славією". При цьому зрівняти рахунок "неррадзурі" вдалося вже у доданий арбітром час. Тож невідомо, у якому стані команда підходить до цього матчу. Але це ж дербі, тут не потрібно зайвий раз шукати причини для того, щоб налаштуватися на гру. Легко не буде.

Що прогнозують букмекери?

Букмекери прогнозують, що більше шансів на перемогу у "Інтера". Коефіцієнти на їх перемогу коливаються в районі 2,4. Натомість перемога "Мілану" оцінена в 3,40. Нічия у цьому матчі отримала коефіцієнт 3,25.

Для прикладу Favorit поставив на "Мілан" коефіцієнт 3,45. У той час як PariMatch дає лише 3,40. Ще менше – в 1xbet – 3,34.

На "Інтер" перші приймають з коефіцієнтом 2,27. Натомість PariMatch виставив 2,31. Щодо 1xbet, то в них перемога "Інтера" оцінена у 2,41.

Нічия – 3,20, 3,25 та 3,24 відповідно.

Щодо кількості голів, то експерти схиляються до того, що буде забито 2-3 голи. Так, "тотал матчу більше 2,5" у Favorit має коефіцієнт в 2,18. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – 1,72.

Схожа ситуація і в 1xbet – 2,22 на "тотал матчу більше 2,5" та 1,74 на те, що "тотал матчу менше 2,5".