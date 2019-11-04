"Мілан" на власному полі програв "Лаціо" та опустився у турнірній таблиці: відео

Італійський "Мілан" продовжує падіння. У неділю, 3 листопада, команда на власному полі поступилася римському "Лаціо".

Мілан – Лаціо 1:2

Голи: Баштуш (авт), 27 – Іммобіле, 24, Корреа, 83

"Мілану" треба було перемагати, щоб підійматися у верхню частину турнірної таблиці. "Лаціо" ж, у випадку перемоги, посідав би місце у топ-4. Більше пощастило останнім.

Ще на початку зустрічі "Мілан" виручила перекладина, коли пробивав Іммобіле. Та вже за три хвилини нападник таки забив гол. Після навісу від Лаццарі форвард виграв позицію в захисника та головою відправив м'яч за лінію воріт суперника.

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Та радість гостей була недовгою. Ернандес закидав м'яч у штрафний майданчик на Пйонтека. Поляк до м'яча не дотягнувся, але його грудьми зачепив Баштуш. Саме від захисника "Лаціо" м'яч і залетів у кут воріт.

Другий тайм "Мілан" відверто провалив. Обидві команди за 45 хвилин завдали по три удари. От тільки в господарів не було жодного влучного, у той час як в "Лаціо" всі три летіли у створ воріт. При цьому два удари були завдані під час однієї атаки, коли Доннарумма помилився на виході після подачі з кутового, після чого героїчно рятував свою команду.

Але і голкіпер "Мілану" не допоміг, коли "Лаціо" забивав другий гол у матчі. На 83-й хвилині Корреа отримав пас та бездоганно пробив по воротах.

Огляд матчу Мілан – Лаціо

"Лаціо" перемагає та підіймається в топ-4. "Мілан" же посідає лише 11-е місце.