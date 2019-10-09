"Мілан" офіційно назвав нового головного тренера

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Стефано Піолі
Стефано Піолі / ФК "Мілан"

Італійський "Мілан" призначив нового головного тренера. У середу, 9-го жовтня, було оголошено, що Стефано Піолі очолив "россонері".

Що відомо про призначення Піолі

Контракт "россонері" з 53-річним фахівцем розрахований на два роки. Повідомлялося, що він буде отримувати 1 млн євро на рік.

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Раніше Піолі працював в міланському "Інтері", римському "Лаціо" і "Фіорентині" з Флоренції. Як тренер Піолі не виграв значних турнірів. 

Як футболіст він володар Кубка чемпіонів УЄФА (1985), володар Міжконтинентального кубка (1985), чемпіон Італії (1986). Останнім місцем роботи Піолі була "Фіорентина".

Кого Піолі змінив у "Мілані"

Піолі змінив на тренерському містку "Мілана" Марко Джампаоло, про відставку якого було оголошено напередодні.

Під керівництвом Джампаоло "Мілан" повністю провалив старт сезону. Тренера було призначено влітку 2019 року. З того часу "россонері" зіграли сім матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнали чотирьох поразок.

"Мілан" після семи турів Серії А займає 10 місце в турнірній таблиці, набравши 9 очок. Він відстає від "Ювентуса", який лідирує, на 10 балів.

Хто ще міг очолити "Мілан"?

Італійські ЗМІ активно називали ім'я головного тренера збірної України Андрія Шевченка серед головних претендентів на посаду наставника "Мілану".

Ексклюзив: Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус

Однак Шевченко вже заявив, що не планує залишати збірну України до закінчення контракту – літа 2020 року.

Шевченко розповів, що літав у Мілан не тільки, щоб подивитися матч "Аталанта" – "Шахтар", а й зустрітися з експартнерами по команді. Серед них був не тільки технічний директор італійців Паоло Мальдіні, а й інші друзі тренера збірної України.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Мілан
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