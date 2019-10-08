"Мілан" офіційно звільнив головного тренера
Італійський "Мілан" оголосив про розірвання контракту з вже колишнім наставником команди Марко Джампаоло.
Про те, що контракт з Джампаоло розірвано, йдеться в офіційному повідомленні на сайті "Мілану".
"Мілан" оголошує, що звільнив Марко Джампаоло з посади тренера першої команди. Клуб вдячний Марко за виконану роботу та бажає йому всього найкращого в його професійній кар’єрі", — йдеться в повідомленні.
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Причини звільнення у клубі не повідомляють. Та зазначимо, що під керівництвом Джампаоло "Мілан" повністю провалив старт сезону. Тренера було призначено влітку 2019 року. З того часу "россо-нері" зіграли сім матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнали чотири поразки.
Хто буде новим тренером — поки невідомо.
Варто нагадати, що італійські ЗМІ активно називали ім'я головного тренера збірної України Андрія Шевченка серед головних претендентів на посаду наставника "Мілану".
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