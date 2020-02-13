Мілан – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Кубка Італії

У четвер, 13 лютого, відбудеться матч "Мілан" – "Ювентус". Це буде перший матч 1/4 фіналу Кубка Італії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу та прохід в наступний раунд.

Мілан – Ювентус: анонс

Обидві команди підходять до цього матчу в різних станах. Але обом треба перемогти. Адже в попередніх матчах зазнали прикрих поразок. "Ювентус" неочікувано поступився на виїзді "Вероні". Кріштіану Роналду забив у цьому матчі, продовживши свою гольову серію до десяти матчах поспіль в чемпіонаті.

"Мілан" зазнав ще прикрішої поразки. Команда в дербі вигравала в "Інтера" 2:0 після першого тайму, але поступилася у підсумку 4:2. Завдяки цій перемозі "Інтер" зрівнявся з "Ювентусом" за набраними очками. Тож обидва клуби ділять перше та друге місця.

Як це було: "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі, програючи 0:2 – відео

Але Кубок – це інший турнір. Хоча особливість змагань в Італії в тому, що тут двоматчеве протистояння. Тому перемога в одній грі ще не вирішує, чи команда пройде в наступний раунд.

Попри це, більше шансів у першому матчі в Мілані на боці гостей – 2.05-2.25 на перемогу "Ювентуса" проти 3,30-3,50 на перемогу "Мілану".

Матч "Мілан" – "Ювентус" відбудеться в четвер, 13 лютого. Початок о 21:45.

Прогноз PariMatch

Їх експерти оцінили перемогу "Мілану" коефіцієнтом 3,35. На те, що переможе "Ювентус", приймають з коефіцієнтом 2,21. Нічия у матчі – 3,50.

Прохід "Мілану" у півфінал – 4,00, "Ювентуса" – 1,25.

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При цьому ймовірність голу "Мілану" оцінена в 1,40 (на те, що не заб'є – 2,95), а гол "Ювентуса" – 1,25 (на те, що гості не заб'ють – 3,95). На те, що обидві команди відзначаться у матчі – 1,75.

Прогноз Favorit

Тут коефіцієнт на перемогу "Мілану" – 3,60. Перемога "Ювентуса" – 2,14. Нічия – 3,45.

На те, що "Мілан" пройде у наступний раунд – 4,20. На прохід "Ювентуса" – 1,26.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 2,5" – 1,94. На "тотал матчу менше 2,5" – 1,95.