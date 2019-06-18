"Мілан" зацікавлений у трансфері юного гравця збірної України

202 Читать новость на русском
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / ФК "Динамо"

Італійський "Мілан" проявляє зацікавленість у захиснику київського "Динамо" та збірної України Віталію Миколенку.

20-річний гравець захисник лише перший сезон провів в основі "Динамо". Однак його гра зацікавила італійський "Мілан". Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Читайте також: Чемпіони світу з футболу Булеца та Супряга покинуть "Динамо" влітку

За його словами, італійський клуб оцінює Миколенка у 6-7 мільйонів євро. Хоча на transfermarkt він коштує лише 2 мільйони євро.

Варто додати, що Миколенко виступав за збірну України U-19 на тогорічному Чемпіонаті Європи. Тож міг виступити на Чемпіонаті світу U-20. Саме на цьому турнірі збірна України стала чемпіоном світу. Однак Миколенко не взяв участь у турнірі. Він у цей час виступав за національну збірну України.

blog_ava
Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі
сьогодні
5935
Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Мілан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
сьогодні 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
91
Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
сьогодні 10:41 Під час параду чемпіонів НБА "Торонто" відбулася стрілянина, є постраждалі: відео
114
Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
17 червня 16:40 Італійський "Інтер" офіційно відкрив академію в Харкові й провів перше тренування: фото
588
Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
17 червня 14:55 Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
4182
Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
17 червня 12:54 Футболіст Еквадору відзначився кумедним автоголом на Копа Америка: відео
1051
Новини
Більше новин
Залиште відгук