"Мілан" зацікавлений у трансфері юного гравця збірної України

Італійський "Мілан" проявляє зацікавленість у захиснику київського "Динамо" та збірної України Віталію Миколенку.

20-річний гравець захисник лише перший сезон провів в основі "Динамо". Однак його гра зацікавила італійський "Мілан". Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

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За його словами, італійський клуб оцінює Миколенка у 6-7 мільйонів євро. Хоча на transfermarkt він коштує лише 2 мільйони євро.

Варто додати, що Миколенко виступав за збірну України U-19 на тогорічному Чемпіонаті Європи. Тож міг виступити на Чемпіонаті світу U-20. Саме на цьому турнірі збірна України стала чемпіоном світу. Однак Миколенко не взяв участь у турнірі. Він у цей час виступав за національну збірну України.