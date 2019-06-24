Мілевський брутально обматюкав вболівальника після гри з "Шахтарем": відео 18+

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / 1927.kiev.ua

Колишній скандальний нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який зараз виступає в чемпіонаті Білорусі за "Динамо" з Бресту, знову відзначився.

Після гри проти солігорського "Шахтаря" (0:0) вболівальники господарів освистали нападника. Мілевському це не сподобалося, і він відповів фанату в своєму стилі.

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Мілевський обматюкав вболівальника: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика)

Причини такої поведінки у господарів були – ОМОН оточив сектор фанатів "Динамо", які вели себе дуже зухвало, що відрізало багатьом домашнім уболівальникам доступ до громадського туалету.

Артем Мілевський відіграв 12 матчів у нинішньому сезоні за "Динамо", однак відзначитися поки не вдалося. При цьому, "Динамо" лідирує в чемпіонаті.

Спорт 24 писав, що в рамках 6 туру чемпіонату Білорусі "Динамо" Брест на виїзді переграв ФК "Мінськ" (2:1). Нападник "Динамо" Артем Мілевський не зміг реалізувати пенальті у цьому поєдинку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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