Мілевський показав, як відпочиває його команда з Бреста: фото

Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський в соцмережі Instagram опублікував незвичайну фотографію команди на відпочинку.

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України підписав фото: "Мужики, скоро тур. Усіх люблю".

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У нинішньому сезоні на рахунку українця 3 голи і 6 результативних передач в 28 матчах у всіх турнірах за брестське "Динамо".

Раніше Мілевський розповів про те, що Євген Коноплянка отримав пропозицію від російського клубу, поділившись своїми думками щодо можливості цього трансферу.