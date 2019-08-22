Мілевський показав, як відпочиває його команда з Бреста: фото
Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський в соцмережі Instagram опублікував незвичайну фотографію команди на відпочинку.
Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України підписав фото: "Мужики, скоро тур. Усіх люблю".
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У нинішньому сезоні на рахунку українця 3 голи і 6 результативних передач в 28 матчах у всіх турнірах за брестське "Динамо".
Раніше Мілевський розповів про те, що Євген Коноплянка отримав пропозицію від російського клубу, поділившись своїми думками щодо можливості цього трансферу.
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