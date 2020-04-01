Мілевський про секс за гроші: Вже 100 років цим не займався
Артем Мілевський прокоментував фотографію з напівоголеної дівчиною, яку він декілька років тому опублікував у соціальних мережах. Фотографія була зроблена у стриптиз-клубі.
Мілевський в інтерв'ю ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ" розповів, що світлина була зроблена в Бухаресті (Румунія).
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"Це Бухарест, 2016 рік, стриптиз-клуб. Не пам'ятаю, як називається. Заскочив я тоді на вогник", – сказав Мілевський.
"Що дає стриптиз? Приходиш і дивишся, як люди танцюють. За стаканчиком все це обговорюєш з кимось. Є такі стриптизи, звідки дівчат можна забирати додому за гроші. Є такі, в яких дівчата просто танцюють і нікуди не їздять з тобою", – розповів колишній футболіст київського "Динамо".
Мілевський стверджує, що вже давно не займається сексом за гроші.
Я вже 100 років цим не займався, тому зараз навіть не можу сказати що-небудь з цього приводу. Але, по-моєму, це процвітає досі, наскільки я чув,
– резюмував Артем.
Відео інтерв'ю Мілевського
- Влітку Мілевський розповів, що мав відносини з відомою російською телеведучою і пропагандистською – Тіною Канделакі.
- Також Артем згадав про знайомство зі співачкою Дашею Астаф'євою і про інших дівчат під час свого перебування в Києві.
- Наразі нападник виступає у Білорусі за "Динамо" Брест. 28 березня Мілевський приніс своїй команді перемогу над "Слуцьком".
- У Мілевського з'явилася постійна дівчина, яку звати Валерію. Артем публікує багато фотографій з дівчиною в інстаграмі.
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