Мілевський забив гол у спарингу у ворота російського клубу – відео

Український нападник Артем Мілевський відзначився у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".

У цьому матчі Мілевський підхопив м'яч ще на власній половині поля. Прийшовши з ним метрів тридцять, він віддав пас на Гордейчука на фланг. А після цього отримав зворотній пас від партнера, та відправив м'яч у ворота суперників.

Оце так! Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео

Варто відзначити, що це сталося на четвертій хвилині зустрічі. Російська команда уникла поразки, забивши на 86-й хвилині.

Відео голу Мілевського