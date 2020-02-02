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Мілевський забив гол у спарингу у ворота російського клубу – відео

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Мілевський забив у ворота російського клубу / twitter.com/dynamobrest

Український нападник Артем Мілевський відзначився у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".

У цьому матчі Мілевський підхопив м'яч ще на власній половині поля. Прийшовши з ним метрів тридцять, він віддав пас на Гордейчука на фланг. А після цього отримав зворотній пас від партнера, та відправив м'яч у ворота суперників.

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Варто відзначити, що це сталося на четвертій хвилині зустрічі. Російська команда уникла поразки, забивши на 86-й хвилині.

Відео голу Мілевського

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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