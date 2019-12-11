Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео

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Артем Мілевський

Український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський розповів про плани на майбутнє.

Він хоче повернутися в київське "Динамо" на будь-яку посаду, хоча поки про тренерську діяльність не думає.

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У мене поки не було думок про тренерську діяльність. Але хотілося б колись повернутися в київське "Динамо" в якості тренера. Або не тільки як тренер, але і на іншу посаду,
– сказав Мілевський у інтерв'ю SportArena.

Мілевський в поточному сезоні провів у складі брестського клубу 27 матчів, забив 4 голи. Команда стала чемпіоном Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ.

Форвард виступав за киян з 2002-го по 2013 рік, забивши 57 голів в 178 матчах. У складі збірної України Мілевський провів 50 ігор (8 голів).

На даний момент "Динамо" під керівництвом Михайличенка займає четверте місце в УПЛ, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на 14 очок.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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