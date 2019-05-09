"Мілуокі" розгромили "Бостон" та вийшли у півфінал плей-офф НБА: відео

Визначився перший учасник півфіналу плей-офф НБА. Ним став ""Мілуокі", який у п'ятому матчі серії обіграв "Бостон".

"Бостон", якому треба було вигравати на виїзді, щоб продовжити боротьбу за вихід у півфінал, зумів нав'язати боротьбу суперникам лише у першій чверті. Та дальше Адетокунбо та компанія не залишила жодних шансів "Селтік". У підсумку саме "Мілуокі" виходить у півфінал, де зіграє з переможцем пари "Філадельфія" – "Торонто".

Мілуокі – Бостон 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)

Варто додати, що Адетокунбо став найкращим гравцем за показником РЕ +35. При цьому що грек не реалізував жодного триочкового кидка (дві спроби), а за матч набрав лише 20 очок.

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Натомість матч провалив лідер "Бостона" Ірвінг. Баскетболіст за 35 хвилин на паркеті набрав лише 15 очок, реалізувавши один з семи дальніх кидків. Його РЕ склав -25.

У ще одному матчі середи, 8 травня, "Голден Стейт" на власному майданчику переміг "Х'юстон" та вийшов вперед у серії 3:2.

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При цьому якщо у першій та другій чверті перевага ГСВ була значною (у другій чверті команда зуміла здійснити ривок 17:0), то у третій "Рокетс" вирівняли рахунок, набравши майже вдвічі більше очок. На початку четвертої чверті команди почергово виходили вперед, але згодом "Голден Стейт" таки зумів втримати позитивний результат.

Голден Стейт – Х'юстон 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

Тепер на команди чекає черговий матч в Х'юстоні 10 травня (ніч на 11 травня в Україні)