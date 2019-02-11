Мірча Луческу звільнили з посади головного тренера збірної Туреччини

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Мірча Луческу звільнили з посади головного тренера збірної Туреччини
Мірча Луческу звільнили з посади головного тренера збірної Туреччини / Главред

Федерація футболу Туреччини вирішила звільнити румунського спеціаліста Мірчу Луческу з посади головного тренера національної збірної. При цьому що перший та останній матчі Луческу на чолі турецької збірної зіграв проти України.

Як йдеться на сайті Федерації футболу Туреччини, з Луческу вони припинили співпрацю за згодою сторін. У Федерації йому подякували за роботу, сам Луческу заявив, що "збірна Туреччини назавжди залишиться у його серці".

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Однак говорити про успішність виступів збірної Туреччини під керівництвом Мірчі Луческу не доводиться. Румун очолив команду 2 серпня 2017 року. Першим його матчем на новій посаді стала гра проти збірної України в Києві. Українці перемогли 2:0. У підсумку під керівництвом Луческу Туреччина посіла 4 місце у кваліфікації на чемпіонат світу 2018 (українці у групі фінішували третіми, пропустивши попереду себе Ісландію та Хорватію). Згодом команда вилетіла з дивізіону В Ліги Націй, посівши останню сходинку (команда виграла лише один матч на виїзді у Швеції, двічі програвши Росії). Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року. Спочатку матч мав відбутися у Дніпрі, але на прохання Луческу гру перенесли до Туреччини. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Загалом за 17 матчів збірна Туреччини під керівництвом Луческу зуміла перемогти у 4 іграх. Ще сім закінчилися поразкою турків. У шести матчах була зафіксована нічия.

Нагадаємо, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон. З ним теж було розірвано угоду "за згодою сторін", хоча росіянам довелося виплатити компенсацію у розмірі 2,5 мільйона євро за розірвання угоди.

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Теги: Спорт Футбол Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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