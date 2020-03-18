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Мирон Маркевич закупив медикаменти для військового шпиталю в Києві

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Мирон Маркевич / ФК "Дніпро"

Колишній тренер "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю. На виділені кошти лікарня закупила необхідні медикаменти.

Легендарний український гонщик Олексій Мочанов, який зараз активно займається благодійністю, допоміг українському наставнику вийти на потрібних людей. Мочанов повідомив про благодійний акт у своєму Facebook.

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Мирон Богданович Маркевич – реально Людина-Легенда, безмірно шанований спеціаліст. Тато! Зв’язався зі мною безпосередньо за старою дружбою. Запитав, що потрібно Київському військовому шпиталю. Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу шпиталь на виділені МБМ кошти закупив необхідне,
– розповів Мочанов.

Мирон Маркевич наразі є головою комітету Української асоціації футболу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол АТО
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