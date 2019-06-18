Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні затримала французька поліція. Його підозрюють у махінаціях при виборі країни-господаря Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Мундіаль прийме Катар.

Ситуація із затриманням Платіні

Як повідомляє Mediapart, затримання відбулося у вівторок, 18 червня, в Нантері (передмістя Парижа) у рамках розслідування про вибір Катару місцем проведення ЧС-2022. Платіні спочатку викликали до антикорупційного відділу для подачі показань. А вже після цього відбулося затримання.

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Справою займається Національна фінансова прокуратура Франції. Вона розслідує факти активного і пасивного підкупу осіб, які не перебувають на державній службі.

За що затримали?

У грудні 2010 року Катар був обраний місцем проведення чемпіонату світу 2022 року. Пізніше низка футбольних чиновників звинуватила представників Катару в підкупі голосів на користь своєї заявки. Однак розслідування Міжнародної федерації футболу не виявило фактів підкупу.

Кого ще затримали?

Разом з Платіні затримали Софі Діон, екс-радницю колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, і генерального секретаря адміністрації екс-президента Клода Геана.

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Як тут замішаний президент Франції Ніколя Саркозі?

Наприкінці 2018 року сайт Football Leaks злив інформацію про те, що тоді ще президент Франції Ніколя Саркозі допоміг Катару отримати право на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2022 році.



Йозеф Блаттер та Ніколя Саркозі

За інформацією джерела, президент Франції у 2010 році зустрічався з еміром Катару Тамімом Аль Тані. Саркозі попросив купити футбольний клуб ПСЖ і запустити спортивний канал у Франції (BeIN Sports). Катарська сторона свою частину угоди виконала: 31 травня 2011 року фонд Qatar Sports Investments викупив 70% акцій ПСЖ, канал BeIN Sports розпочав мовлення у Франції 1 червня 2012-го.

Також поліцію цікавить прийом, організований 23 листопада 2010 року в Єлисейському палаці. На ньому були присутні Ніколя Саркозі, Мішель Платіні, нинішній емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, а також тодішній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни Хамад бен Джасім. Софі Діон та Клод Геан, яких затримали разом з Платіні, також відвідали захід.

Згодом Платіні за кілька днів до виборів господаря чемпіонату світу зустрічався з представниками Федерації футболу Катару у Швейцарії. Стверджувалося, що Платіні робив це на прохання Саркозі. Француз уже давав свідчення у цій справі в грудні 2017 року.

Катар отримав право провести Чемпіонат світу 2 грудня 2010 року, обійшовши заявки США, Австралії, Японії та Південної Кореї. Через сильну спеку турнір пройде з листопада по грудень 2022 року.

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При цьому варто зазначити, що до цього завжди обирали одного господаря турніру за 8 років до початку Чемпіонату світу. Та цього разу ФІФА вирішило обрати одразу двох. Право на проведення Мундіалю 2018 отримала Росія, а у 2022 році – Катар. Така ситуація теж породила чимало чуток про ймовірну корупцію у виборі країн-господарів.



Катар отримав право на проведення ЧС-2020 у 2010 році

Але місце проведення Чемпіонату світу обирає ФІФА, а не УЄФА?

Так, Мішель Платіні на той час керував УЄФА. Президентом ФІФА був Йозеф Блаттер. Однак їх обох пов’язувала не лише міцна дружба. А й фінансові махінації. За що обох відсторонили від футболу на 8 років.

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8 жовтня 2015 року арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила Платіні з посади на 90 днів. Причиною став платіж на 2 мільйони франків, які Блаттер перевів Платіні у лютому 2011 році. Ці гроші – нібито оплата Платіні за його роботу в ФІФА у 1998-2002 роках. Хоча прийшли вони аж через 9 років. І якраз напередодні виборів президента ФІФА. Платіні претендував на цю посаду, але знявся. Тож перемогу здобув Блаттер.

Розслідування не виявило факту корупції. Тому Блаттер та Платіні були покарані за менш жорсткими статтями – порушення при врученні та отриманні подарунків та інших цінностей; конфлікт інтересів; дії не в інтересах організації. 21 грудня 2015 року Платані та Блаттер були дискваліфіковані на 8 років. Та у травні 2016 року Платіні скоротили термін до 4 років.

Хоча Блаттер теж свого часу заявив, що Катар отримав право на проведення ЧС-2022 через політичний тиск Платіні та навколофутбольні домовленості.

Чи заберуть у Катару право проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року?

Навряд. Відповідне рішення має прийняти ФІФА.

Як приклад можна навести ЧС-2018 у Росії. Багато країн вимагало відібрати Мундіаль у Росії або хоча б бойкотувати турнір. Причин було чимало. Та ж ймовірна корупція при виборі країн-господарів (Росія та Катар одночасно отримали право). Анексія Криму. Війна в Україні. Отруєння Скрипалів у Великобританії. Ймовірне втручання у вибори в США. Але такі заяви ні до чого не призвели. Росія провела турнір.

Та якщо Платіні почне свідчити у цій справі, ситуація може й змінитися.