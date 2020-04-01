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Міжнародна профспілка закликала Білорусь зупинити футбольний чемпіонат через коронавірус

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Чемпіонат Білорусі з футболу досі триває / ФК "Динамо" Брест

Генеральний секретар міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Йонас Бер-Хоффманн закликав Білорусь припинити проведення чемпіонату країни через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, що Білорусь – єдина країна в Європі, де тривають футбольні змагання вищого рівня.

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Ми закликаємо до тих же заходам, які прийняті в усьому світі. Відверто незрозуміло, як можна продовжувати турнір в таких умовах. Здоровий глузд говорить про те, що повинні застосовуватися однакові стандарти, ми будемо домагатися цього,
– заявив Йонас Бер-Хоффман.

У FIFPro немає представництва в Білорусі, тому профспілка домагатиметься призупинення футбольного чемпіонату через міжнародні організації – ФІФА і УЄФА.

  • У білоруській першості зіграно два тури, наступний має відбутися 3-5 квітня.
  • Лідирує у Вищій лізі Білорусі ФК "Мінськ", "Динамо" Брест, за який виступають українці Нойок, Мілевський та Хачеріді, з чотирма очками посідає п'яте місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Коронавірус COVID-19 ФІФА Новини Білорусі
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