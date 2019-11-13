Модріч отримав приз Golden Foot-2019

53 Читать новость на русском
Модріч отримав приз Golden Foot-2019

Півзахисник "Реала" та збірної Хорватії 34-річний Лука Модріч став володарем нагороди Golden Foot. Церемонія нагородження пройшла в Монте-Карло 12 листопада.

Цей приз вручається гравцеві 29 років і старше за досягнення у футболі.

На нагороду також претендували Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Тіаго Сілва (ПСЖ), Серхіо Рамос ("Реал"), Вейн Руні ("Ді Сі Юнайтед"), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус") та Жерар Піке ("Барселона").

Читайте також: Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію

За свою кар'єру Модріч чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, а також у 2018 році дійшов до фіналу Чемпіонату світу в складі збірної Хорватії.

Нагорода Golden Foot вручається з 2003 року. Раніше лауреатами премії ставали Роберто Баджо, Роберто Карлос, Алессандро Дель П'єро, Джанлуїджі Буффон, Роналдо, Франческо Тотті, Самуель Ето'о, Андрес Іньєста, Дідьє Дрогба, Павел Недвед, Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович, Райан Гіггз, Роналдіньо і Ікер Касільяс. У минулому році нагороду отримав нападник ПСЖ Едінсон Кавані.

Даний приз можна виграти лише один раз в житті.

blog_ava
Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
сьогодні
13563
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 12:30 Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 65
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
сьогодні 12:11 Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Вісент Луїс 30
Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
сьогодні 09:15 Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
Юрій Семенюк 79
"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
12 листопада 18:07 "Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
Юрій Семенюк 488
Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
12 листопада 16:57 Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
Юрій Семенюк 98
Новини
Більше новин
Залиште відгук