Модріч отримав приз Golden Foot-2019

Півзахисник "Реала" та збірної Хорватії 34-річний Лука Модріч став володарем нагороди Golden Foot. Церемонія нагородження пройшла в Монте-Карло 12 листопада.

Цей приз вручається гравцеві 29 років і старше за досягнення у футболі.

На нагороду також претендували Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Тіаго Сілва (ПСЖ), Серхіо Рамос ("Реал"), Вейн Руні ("Ді Сі Юнайтед"), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус") та Жерар Піке ("Барселона").

Читайте також: Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію

За свою кар'єру Модріч чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, а також у 2018 році дійшов до фіналу Чемпіонату світу в складі збірної Хорватії.

Нагорода Golden Foot вручається з 2003 року. Раніше лауреатами премії ставали Роберто Баджо, Роберто Карлос, Алессандро Дель П'єро, Джанлуїджі Буффон, Роналдо, Франческо Тотті, Самуель Ето'о, Андрес Іньєста, Дідьє Дрогба, Павел Недвед, Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович, Райан Гіггз, Роналдіньо і Ікер Касільяс. У минулому році нагороду отримав нападник ПСЖ Едінсон Кавані.

Даний приз можна виграти лише один раз в житті.