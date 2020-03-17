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МОК поки не має наміру вживати радикальних рішень щодо Олімпіади-2020

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Олімпіада-2020 / Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) як і раніше планує провести Олімпійські ігри 2020 року в японському Токіо за запланованим раніше графіком.

Про це сказано в заяві МОК, оприлюдненій у вівторок, 17 березня.

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До початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі МОК не бачить необхідності приймати будь-які радикальні рішення. Також МОК закликав всіх спортсменів продовжувати підготовку до Ігор в Токіо-2020.

Також в релізі повідомляється, що на даний момент розіграно 57% олімпійських квот, інші ліцензії будуть розіграні пізніше після спільних консультацій з міжнародними федераціями.

Зазначимо, кваліфікаційні змагання на Олімпіаду знаходиться під загрозою – турніри по всьому світу скасовуються через коронавірус.

  • Днями в Греції запалили Олімпійський вогонь. Церемонія через пандемію пройшла без глядачів.
  • Передача олімпійського вогню в Афінах також пройде без глядачів.
  • Олімпіада в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Олімпіада-2020 Спорт
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