Молодіжна збірна України оголосила заявку на матчі відбору на Євро-2021

У листопаді молодіжна збірна України зіграє два матчі. Один з них – у відборі на Чемпіонат Європи 2021 року. Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань на два матчі викликав 24 футболісти.

Нагадаємо, молодіжна збірна України 15 листопада проведе матч у Львові проти Данії. Початок матчу о 18.30. Вхід на матч буде вільним. Отримати безкоштовні квитки можна в робочі дні з 1-го по 15 листопада у приміщенні Федерації футболу Львівської області за адресою: м. Львів, площа Стефана Яворського, 1, у проміжок часу з 10.00 до 18.00, або в день матчу в касах стадіону "Арена Львів".

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А товариський матч 19 листопада відбудеться в Баку проти Азербайджану.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (обидва – "Динамо"), Олег Білик ("Олександрія").

Захисники: Денис Попов ("Динамо"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Юхим Конопля ("Десна"), Євген Чеберко ("Зоря"), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва – "Олександрія"), Віктор Корнієнко, Олексій Биков (обидва – "Маріуполь"), Богдан Мілованов ("Спортинг-В", Іспанія), Роман Вантух ("Олімпік").

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (обидва – "Динамо"), Богдан Лєднєв ("Зоря"), Євгеній Смирний ("Колос"), Максим Чех, Дмитро Топалов, Владислав Вакула (всі – "Маріуполь"), Ахмед Алібеков ("Слован", Чехія), Сергій Булеца ("Дніпро-1").

Нападники: Владислав Супряга ("Дніпро-1"), Назарій Русин ("Зоря").

Нагадаємо, молодіжна збірна України не надто вдало стартувала у відборі на Євро-2021. Команда у стартовому матчі програла Фінляндії, а згодом перемогла Мальту. В наступному матчі українці зазнали розгромної поразки від Румунії.