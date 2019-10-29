Молодого українського баскетболіста спіймали на допінгу: спортсмен отримав відстронення
Гравець "Одеси" Євген Балабан тимчасово відсторонений від участі в офіційних іграх через несприятливий результат допінгового тестування.
Про це повідомляє офіційний сайт БК "Одеса".
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Йдеться про ненавмисне потрапляння в організм забороненої речовини. Відсторонення триватиме до прийняття рішення дисциплінарною комісією Національного антидопінгового центру України (НАЦУ).
У цьому сезоні Балабан зіграв лише один матч за "Одесу" в Суперлізі, набравши 9 очок і зробивши 5 підборів у грі з "Черкаськими Мавпами".
"Одеса" після п'яти зіграних матчів посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Суперліги з однією перемогою в активі.
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