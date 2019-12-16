Момент за участю українця Леня потрапив у топ-10 ігрового дня в НБА: відео

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ЛеБрон Джеймс / twitter.com/Lakers

"Атланта" українця Олексія Леня в рамках регулярного чемпіонату НБА приймала "Лейкерс". Епізоди з цього матчу потрапили у топ-10 моментів ігрового дня.

На п'ятому місці опинився епізод за участі Леня. Він програв боротьбу ЛеБрону Джеймсу, який ефектно пройшов українського центрового під кільцем та зробив данк.

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Ще один момент з цього матчу розмістився на другому місці. В ньому Джеймс віддав пас на Говарда повз Паркера. Лень в цей час тривав Девіса та не міг завадити.

Відео епізоду за участі Леня в топ-10 моментів ігрового дня в НБА

Сам матч закінчився перемогою "Лейкерс" 96:101. Лень набрав 9 очок, зробив 7 підбирань та 3 передачі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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