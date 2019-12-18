Монтеррей – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч клубного чемпіонату світу

У середу, 18 грудня, "Ліверпуль" на виїзді зіграє з "Монтерреєм" в рамках клубного чемпіонату світу з футболу. В Україні цей матч можна переглянути онлайн.

Пряма трансляція протистояння між мексиканським і англійським колективами пройде на російському телеканалі "Матч! Футбол 2". Читайте також: Монтеррей – Ліверпуль: прогноз букмекерів на півфінал клубного чемпіонату світу Матч "Монтеррей" – "Ліверпуль" відбудеться в середу, 18 грудня, о 19:30 за київським часом. У другому матчі 1/2 фіналу зустрінуться бразильський "Фламенго" і "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія). Цей поєдинок буде зіграно днем раніше, 17 грудня. У минулому сезоні "Ліверпуль" став переможцем європейської Ліги чемпіонів. "Монтеррей" виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.