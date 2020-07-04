Нападник Жуніор Мораес розповів, чому влітку 2018 року перейшов у "Шахтар" з київського "Динамо". Жуніор перейшов у "Шахтар" безкоштовно, адже його контракт з "Динамо" добіг кінця.

Мораеса обурило ставлення Суркіса

В інтерв'ю "Вацко Live" Мораес розповів про непорозуміння з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Воно виникло, коли сторони домовлялися про нову угоду. Тоді Мораес ще був футболістом "Динамо".

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У нас були непонятки з президентом клубу. Те, як обговорювалося продовження мого контракту – це було некоректно і нешанобливо. Тому я вирішив, що не буду продовжувати контракт з "Динамо",

– заявив футболіст.

За словами нападника, після цього він почав шукати для себе новий виклик.

"Серед інших була пропозиція і від "Шахтаря". Було важко прийняти це рішення, адже я йшов з клубу-головного суперника "Шахтаря", – сказав Мораес.

Також, як стверджує Жуніор, він не хотів їхати з України. Натомість пропозиція "Шахтаря" – це крок вперед у плані розвитку.

Клуб постійно грає в Лізі чемпіонів, останнім часом виграє чемпіонат, а стиль команди підходить мені – такі думки тоді відвідали мене. Це був правильний вибір, я щасливий. Прекрасно себе почуваю від того, що пограв у двох українських грандах. Це привілей не для всіх,

– заявив Мораес.

Не влаштував контракт

Президент "Динамо" Суркіс заявляв, що Мораес мав попередньо укладений контракт з "Шахтарем". Суркіс звинуватив Жуніора в обмані.

Натомість Жуніор говорить, що "Динамо" запропонувало йому гірший контракт, аніж попередній.

"В останні місяці контракту з "Динамо" я був більше в кабінеті Суркіса, ніж за всі 2,5 роки. Коли ми почали переговори про продовження контракту, він передав певну суму через адвоката. І все. Я не прийняв цю пропозицію,

– сказав форвард збірної України.

33-річний Мораес заявляє, що Суркіс почав неадекватно з ним говорити, коли з'явилися новини про інтерес з боку "Шахтаря".

"Він більше переймався тим, щоб я не переходив у "Шахтар", ніж за те, щоб я залишився у "Динамо". Я йому сказав, що ще нічого не підписував з "Шахтарем", але не говорив, що не буду підписувати. Я дійсно не підписував", – зазначив український бразилець.

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Після оренди у китайський "Тяньцзінь Тяньхай", за словами Жуніора, "Динамо" відмовило його агенту в продовженні контракту.



Жуніор Мораес / Фото Getty Images

Нову угоду "Динамо" почало пропонувати тільки під час вдалого для Жуніора сезону 2017/2018. Та форвард відмовив через фінансові умови.

"Через деякий час вони знову покликали мене, але я сказав, що у мене вже немає бажання продовжувати спілкуватися. Мій контракт добігав кінця, я думав про новий виклик. Але президент наполіг на розмові, призначив зустріч з моїм агентом. Але її прийняв адвокат клубу, а не президент. Вони показали ту ж саму пропозицію, після чого ми вирішили взагалі припинити спілкування і дивитися у майбутнє, не зациклюючись на цьому", – додав Мораес.

Гроші – не головне

Мораес стверджує, що рішення перейти у "Шахтар" було найкращим. Він розповів, що перейшов у "Шахтар" не через гроші.

Хоча, за словами самого футболіста, його перший контракт з "Шахтарем" був на 8-10% більший, ніж з "Динамо".

"Пізніше я перепідписав його на ще кращих умовах. Я граю в футбол не через гроші, ніколи вони не стояли у мене на першому місці, хоча вони дуже важливі. Ніколи не приймав рішення через гроші. Якби я не підписав контракт з "Шахтарем", то підписав би з клубом з Китаю, Дубаї або ОАЕ, звідки надходили пропозиції ще кращі", – резюмував Мораес.

Кар'єра Жуніора у цифрах