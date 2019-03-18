Мораес отримав виклик у збірну України, – ЗМІ

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який тільки отримав українське громадянство, зможе дебютувати за збірну України.

За інформацією FootballHub, гравець вже у вівторок, 19 березня, має приєднатися до табору національної команди.

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Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство .

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