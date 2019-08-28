Московський ЦСКА вшанував пам'ять загиблого 24-річного українського воротаря: відео

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Сергій Перхун
Сергій Перхун / footballfan.com.ua

Московський ЦСКА вшанував пам'ять загиблого українського воротаря Сергія Перхуна, який на той момент виступав за російський клуб.

Воротар отримав травму під час матчу проти Анжі, який відбувався 18 серпня 2001 року. 

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"З воріт – у вічність. 18 років тому не стало Сергія Перхуна", – йдеться в офіційному Twitter московського клубу.

Він зіткнувся головами з нападником Будуном Будуновим. Перхун помер 28 серпня 2001 роки від набряку головного мозку. Йому було 24 роки на момент смерті.

У 1994 році в складі юнацької збірної України Перхун їздив на чемпіонат Європи до Північної Ірландії і повернувся звідти з бронзовою медаллю. Потім йому довелося продовжити кар'єру в молдавському "Шерифі", а в 2001 році голкіпер уклав контракт з ЦСКА. Перхун провів у складі ЦСКА 13 матчів, шість з яких відіграв на нуль.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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