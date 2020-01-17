Мотогонщик пережив клінічну смерть на "Дакарі" й перебуває у критичному стані

На ралі "Дакар" ледь не загинув нідерландський мотогонщик Едвін Стравер. Нідерландець впав з дюни і ледь не помер.

Інцидент стався на 11-му етапі ралі-рейду. Упродовж етапу Стравер не впорався з керуванням і впав.

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На трасі пілота виявив його колега Маріу Патрау, який негайно викликав лікарів і допомагав їм.

На 120-му кілометрі, поки я шукав точку, побачив пілота, який упав. Я негайно викликав лікарів і допомагав їм. Спочатку я вловив пульс на його шиї, але потім пульс раптом зник,

– сказав Патрау.

За інформацією нідерландського видання AD, після інциденту його евакуювали до лікарні Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) на вертольоті.

При цьому серце спортсмена не билося десять хвилин, але реанімаційні заходи медиків дали результат.

Але стан Стравера оцінюється як критичний. У нього діагностовано також перелом шийного хребця.

Перед стартом 11-го етапу "Дакара" Стравер займав 38-е місце в загальному заліку.

Як відомо, цього року на "Дакарі" вперше з 2015-го сталася смерть. 12-го січня загинув португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Що таке "Дакар"?Щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд, одна з найбільш небезпечних гонок. Проводиться з 1978 року. Змагання проходять в трьох групах: мотоцикли, автомобілі та вантажівки.



Траса на "Дакарах" прокладається не завжди автомобільними шляхами загального користування без спеціальних заходів щодо обмеження руху місцевого транспорту.