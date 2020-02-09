"Мотор" падає на дно: українські гандболісти програли БГК імені Мєшкова

Найкраща команда України з гандболу "Мотор" програла важливий матч групового етапу Ліги Чемпіонів та опустилася на останню сходинку своєї групи. Запоріжці вдома дещо несподівано поступилися БГК імені Мєшкова.

У другом таймі господарі прогавили ривок білорусів.

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Ті відірвалися на 5 голів і наздогнати суперника "Мотор" не встиг.

Результат – 33:36. Тепер "Мотор" падає на останню восьму сходинку групи В.

За три тури до завершення від прохідного шостого місця українці відстають на 5 очок. У суботу запоріжці зіграють проти ще одного конкурента – македонського "Вардара".

Відео: "Мотор" програм БГК

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