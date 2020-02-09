"Мотор" падає на дно: українські гандболісти програли БГК імені Мєшкова
Найкраща команда України з гандболу "Мотор" програла важливий матч групового етапу Ліги Чемпіонів та опустилася на останню сходинку своєї групи. Запоріжці вдома дещо несподівано поступилися БГК імені Мєшкова.
У другом таймі господарі прогавили ривок білорусів.
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Ті відірвалися на 5 голів і наздогнати суперника "Мотор" не встиг.
Результат – 33:36. Тепер "Мотор" падає на останню восьму сходинку групи В.
За три тури до завершення від прохідного шостого місця українці відстають на 5 очок. У суботу запоріжці зіграють проти ще одного конкурента – македонського "Вардара".
Відео: "Мотор" програм БГК
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