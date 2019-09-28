Моуріньо відмовив п'яти європейським клубам заради можливого повернення в "Реал"

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Жозе Моуріньо хоче очолити "Реал"
Жозе Моуріньо хоче очолити "Реал" / Фото з відкритих джерел

Португальський фахівець Жозе Моуріньо має твердий намір повернутися в мадридський "Реал", який зараз очолює Зінедін Зідан.

За інформацією Goal, в період з травня по вересень Моуріньо відхилив пропозиції "Монако", "Мілана", "Лілля", "Вольфсбурга" і "Шальке".

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Чуток про можливу зміну тренера в Мадриді стає більше через невпевнений старт "галактікос" в новому сезоні: під керівництвом Зідана команда хоч і очолює турнірну таблицю Прімери, але голосно поступилася ПСЖ (0:3) на старті групового раунду Ліги чемпіонів.

Моуріньо знаходиться без роботи з грудня минулого року, коли він був звільнений з "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуріньо очолював "Реал" в період 2010-13 років, по одному разу вигравши чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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Теги: Спорт Футбол Реал Жозе Моурінью
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