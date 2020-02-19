Мовчати чи сказати: Олександр Усик потішив фанів новим віршем – відео

Український боксер Олександр Усик записав відео, на якому декламує новий вірш. Він носить мотиваційний характер і закликає не здаватися.

Відео з віршем українського чемпіона опубліковане в інстаграмі на сторінці бренду Усика і Ломаченка "LomUs".

До слова: Джошуа назвав можливу дату бою з Олександром Усиком

Вірш Олександра Усика подаємо мовою оригіналу:

Молчать или сказать, кричать или заткнуться.



Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.



Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.



Нам есть за что бороться и есть за что держаться.



За веру, за семью, за друга и отчизну.



У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.



Его нужно просить о помощи и силе,



Надеяться на Небо, не на себя красивых.

Раніше Олександр Усик своїм віршем відповів на критику з боку ветерана АТО Леоніда Остальцева, назвавши його "голослівним хлопцем".