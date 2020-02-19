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Мовчати чи сказати: Олександр Усик потішив фанів новим віршем – відео

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Усик продекламував новий вірш про крик і мовчання / фото з інстаграму

Український боксер Олександр Усик записав відео, на якому декламує новий вірш. Він носить мотиваційний характер і закликає не здаватися.

Відео з віршем українського чемпіона опубліковане в інстаграмі на сторінці бренду Усика і Ломаченка "LomUs".

До слова: Джошуа назвав можливу дату бою з Олександром Усиком

Вірш Олександра Усика подаємо мовою оригіналу:

Молчать или сказать, кричать или заткнуться.

Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.

Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.

Нам есть за что бороться и есть за что держаться.

За веру, за семью, за друга и отчизну.

У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.

Его нужно просить о помощи и силе,

Надеяться на Небо, не на себя красивых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стих. А.Усик #usyk#lomus#lomusofficial#lomus#boxing#усик#ломус#бокс#стих#киев

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Раніше Олександр Усик своїм віршем відповів на критику з боку ветерана АТО Леоніда Остальцева, назвавши його "голослівним хлопцем". 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Олександр Усик Бокс Спорт
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