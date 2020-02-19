Мовчати чи сказати: Олександр Усик потішив фанів новим віршем – відео
Український боксер Олександр Усик записав відео, на якому декламує новий вірш. Він носить мотиваційний характер і закликає не здаватися.
Відео з віршем українського чемпіона опубліковане в інстаграмі на сторінці бренду Усика і Ломаченка "LomUs".
До слова: Джошуа назвав можливу дату бою з Олександром Усиком
Вірш Олександра Усика подаємо мовою оригіналу:
Молчать или сказать, кричать или заткнуться.
Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.
Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.
Нам есть за что бороться и есть за что держаться.
За веру, за семью, за друга и отчизну.
У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.
Его нужно просить о помощи и силе,
Надеяться на Небо, не на себя красивых.
Раніше Олександр Усик своїм віршем відповів на критику з боку ветерана АТО Леоніда Остальцева, назвавши його "голослівним хлопцем".