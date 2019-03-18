Можливо, цього року: Roland Garros представив відео про Еліну Світоліну

Roland Garros у 2019 році стартує аж 26 травня. Та Відкритий чемпіонат Франції вже почав називати своїх фаворитів. Серед них і українка Еліна Світоліна.

На офіційному youtube-каналі Roland Garros запустили розділ The Heirs (Спадкоємці). У ньому звертають увагу на молодих гравців, які можуть цього року виграти турнір. Окрім Світоліної, сюди також потрапили Олександр Звєрєв, Наомі Осака, Стефанос Циципас, Домінік Тім, Медісон Кіз та інші молоді гравці.

Читайте також: Світоліна з бойфрендом ведуть спільну сторінку в Instagram: романтичні фото та відео

"Еліна Світоліна виграла багато титулів у своїй кар'єрі, включаючи Masters, але в даний час не має Grand Slam. Однак всі фанати тенісу знають, що українка має талант та тіло, щоб виграти великий титул. Можливо, цього року... Чи буде вона спадкоємицею?", – йдеться в описі до відео.