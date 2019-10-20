Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 20 жовтня 2019
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / mirror.co.uk

У неділю, 20 жовтня, у центральному матчі 9 туру чемпіонату Англії зійдуться непримиримі вороги "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль". Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде тільки онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Переглянути матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Також матчі будуть транслюватися на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 20 жовтня. Початок гри о 18:30.

Огляд матчу – читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
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