На арені російського "Зеніту" стоять снайпери, якщо матч відвідує Путін, – журналіст

Журналіст і коментатор Федір Погорєлов розповів про особливості домашнього стадіону російського футбольного клубу "Зеніту" "Газпром Арена", на якому він проводить екскурсії.

Погорєлов розповів про те, що найбільше дивує гостей. В основному це металеві поперечки, де стоять снайпери, якщо матч відвідують перші особи РФ.

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Частина стадіону, яка вразила мене найбільше? Красиві металеві поперечки, всередині яких стоять снайпери, якщо на матчі присутні перші особи держави. Всі дивляться вниз, тому не помічають їх під час гри, але я відкриваю завісу таємниці.



Звичайно, перед прильотом Путіна на відкриття Кубка конфедерацій досліджували весь стадіон, опитували кожного садового гномика. За півгодини до прильоту знайшли двері, якої не було ні на одному з планів. Ось там, думаю, відповідальні люди трішечки посивіли,

– цитує Погорєлова Sports.ru.