На Australian Open тенісисти масово задихаються від диму, серед постраждалих українка – відео

Забруднення повітря через лісові пожежі, які не стихають в Австралії, ставлять під загрозу проведення Australian Open у 2020 році.

Через вітер в східній частині Вікторії і Нового Південного Уельсу в Мельбурні з'явився дим, а якість повітря в центрі було визнано владою дуже поганою.

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Глава Ради гравців Association of Tennis Professionals Новак Джокович заявив, що відстрочка проведення турніру повинна бути розглянута.

Словенська спортсменка Даліла Якупович перервала відбірковий матч зі швейцаркою Штефані Фогель через погане самопочуття.

"Я дійсно боялася, що впаду. Ось чому я опустилася на землю, тому що більше не могла ходити. У мене немає астми і у мене ніколи не було проблем з диханням", – сказала вона.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 января 2020 г.

Інша тенісистка Ежені Бушар по ходу тригодинного матчу проти Ю. Сяоді викликала на корт лікаря і розповідала, що у неї в легені ніби встромлені шипи. Ще вона говорила, що недавно перенесла бронхіт – звичайно, проблеми з диханням можуть бути пов'язані з цим, але брудне повітря явно краще не зробило.

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Бернард Томич теж викликав на корт лікаря. Австралієць, звичайно, не самий непохитний боєць в тенісі, але в його ситуації важливіше інше. Лікар сказав йому, що в таких умовах подразнення горла – очікувана проблема.

Doctor on court for Tomic receiving something to inhale pic.twitter.com/UFqfogXvK0 — Sven Groeneveld (@sventennis) 14 января 2020 г.

Також українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про складні умови виступу на Australian Open через великі лісові пожежі. Сама спортсменка важко переносить місцеві умови.

Дуже непросто. Голова болить четвертий день, дуже важко. Сьогодні я тренувалася в закритому приміщені, але все одно зібралося багато диму. Не розумію, як на сьогодні призначили матчі. Кажуть, завтра буде легше,

– передає слова тенісистки btu.org.ua.

За прогнозом в наступні кілька днів ситуація насправді повинна покращитися, тому що синоптики обіцяють дощі. Крім того, на турнірі дуже багато критих кортів, на які можна було б перенести матчі. Найцікавіше, що коли Новак Джокович підняв питання про перенесення Australian Open, організатори вказували, що в крайньому випадку основну сітку можна грати в залах і закривши висувні даху над центральним майданчиками.

Україну у кваліфікації Australian Open представлятимуть: Катаріна Завацька, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Дар'я Лопатецька та у чоловіків – Сергій Стаховський. В основній сітці заявлені: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.