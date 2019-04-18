На базі "Динамо" помітили зіркового екс-футболіста "Манчестер Сіті" та "Барселони": фото
Зіркового екс-футболіста каталонської "Барселони" та англійського "Манчестер Сіті" помітили на базі "Динамо" Київ.
Йдеться про івуарійця Яя Туре, який в Україні свого часу грав за донецький "Металург".
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"Динамо" у своїх соцмережах опублікувало фото Яя Туре, де він у клубній футболці.
Спершу в "Динамо" не повідомили мету візиту Туре й запропонували вболівальникам відгадати, що гравець робить на клубній базі.
Згодом кияни заявили, що Туре провів майстер-клас для юних вихованців академії. Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем. Більше подробиць про мету візиту Яя до Києва у "Динамо" обіцяли повідомити згодом.
Тиждень тому лави киян поповнив легіонер Карлос де Пена, який перебував у статусі вільного агента. Яя Туре наразі також перебуває без клубу.
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