На базі "Динамо" помітили зіркового екс-футболіста "Манчестер Сіті" та "Барселони": фото

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Яя Туре
Яя Туре / Sports.ru

Зіркового екс-футболіста каталонської "Барселони" та англійського "Манчестер Сіті" помітили на базі "Динамо" Київ.

Йдеться про івуарійця Яя Туре, який в Україні свого часу грав за донецький "Металург". 

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"Динамо" у своїх соцмережах опублікувало фото Яя Туре, де він у клубній футболці.

Спершу в "Динамо" не повідомили мету візиту Туре й запропонували вболівальникам відгадати, що гравець робить на клубній базі.

Згодом кияни заявили, що Туре провів майстер-клас для юних вихованців академії. Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем. Більше подробиць про мету візиту Яя до Києва у "Динамо" обіцяли повідомити згодом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія. Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України провів майстер-клас для юних вихованців академії ФК «Динамо». . . Також івуарієць поспілкувався з головним тренером першої команди Олександром Хацкевичем. . . Більше подробиць про мету візиту Яя до Києва очікуйте пізніше на офіційному сайті «Динамо».

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Тиждень тому лави киян поповнив легіонер Карлос де Пена, який перебував у статусі вільного агента. Яя Туре наразі також перебуває без клубу.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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