На будівництві траси Формули-1 в Росії обвалилося риштування, є постраждалі

На будівництві об'єктів траси Формули-1 під Санкт-Петербургом "Ігора Драйв" обвалилося риштування. Постраждало семеро робітників.

Сигнал про обвалення будівельного риштування надійшов о 12.25 за місцевим часом. Площа обвалення становить приблизно 350 квадратних метрів лісів.

З-під завалів рятувальники витягли сім чоловік, вони в стані середньої важкості госпіталізовано до лікарень. В результаті інциденту, за попередніми даними, ніхто не загинув. За даними місцевих ЗМІ, усі постраждалі – робітники з Таджикистану. Одного з постраждалих відвезли за допомогою санавіації в Петербург.

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Автодром "Ігора Драйв", розрахований на проведення гонок Формули-1, будується поблизу гірськолижного курорту "Ігора" в Приозерському районі Ленінградської області, в 54 кілометрах на північ від Петербурга. Будівництво почалося у 2017 році, завершити його планувалося у 2019 році. Передбачається, що велике кільце буде мати загальну довжину 4764 метрів з дев'ятьма правими та вісьмома лівими поворотами. Ширина траси складе 12 метрів, її найвища точка лежить на висоті 174 метрів над рівнем моря.

За даними російських ЗМІ, проект реалізує ТОВ "Ігора Драйв", частки в якому належать петербурзьким бізнесменам Володимиру Колбіну та Володимиру Васильєву, а також компаніям, підконтрольним Юрію і Борису Ковальчукам та бізнесменові Михайлу Шеломову. Російські видання "Ведомости" та "Дождь" називали Шеломова сином двоюрідної сестри президента Росії Володимира Путіна.