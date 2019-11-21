На чемпіонаті Європи дрібниць не буває, – тренери про срібні медалі "Kyiv Chess Federation"

Друге місце української команди "Kyiv Chess Federation" на клубному чемпіонаті Європи з шахів серед жінок – це хороший результат. Так вважають тренери нашого колективу – Володимир Баклан і Михайло Бродський.

Клубний чемпіонат, нагадаємо, відбувався у чорногорському містечку Ульчин. В турнірі грали 14 команд з 11-ти країн. За "Kyiv Chess Federation" виступали українки Марія і Анна Музичук, Інна Гапоненко, Юлія Осьмак і легіонерка Жансая Абдумалік із Казахстану. Наш клуб набрав 10 очок, поділив 2-3 місця з "Монако", але тав срібним призером завдяки кращим додатковим показникам. А чемпіоном стала грузинська "Нона" – 11 очок.

Тренери української команди спеціально для 24 каналу прокоментували гру підопічних.

Михайло Бродський, міжнародний гросмейстер:

– Друге місце на такому сильному турнірі – це хороший результат для "Kyiv Chess Federation". Але, звичайно, хотілося бути першими. Ми до самого фінішу боролися за "золото". Відзначу ключові моменти змагання. Стартувала команда добре, хоча нас дещо турбувала нерівна гра Жансаї Абдумалік. Думаю, були певні труднощі з акліматизацією – все-таки 5 годин різниці!

У 3-му турі ми грали із семиразовим володарем Кубка Європи – "Монако" і були дуже близькими до перемоги. Але, на жаль, Юля Осьмак не змогла виграти абсолютно виграну позицію – навіть ледве не програла. І в підсумку тільки нічия в матчі. Потім ми впевнено здолали стрімко прогресуючу азербайджанську команду "Odlar Yurdu" – 3:1. Але в 5-му турі знову втратили очки в матчі з чеським "Novy Bor". Несподівано поступилася лідер нашої команди Маша Музичук, яка в цілому грала в турнірі дуже добре. У партії з Поліною Шувалової вона отримала чорними шикарну позицію, але замість того, щоб методично посилювати тиск, зважилася на комбінацію з жертвою коня. На жаль, прорахувалася і перевага перейшов до суперниці, яка її поступово реалізувала. Також програла Абдумалік, тому перемоги Юлі Осьмак і Ані Музичук дозволили лише врятувати матч. Тим часом, грузинська "Нона" обіграла "Монако" і наздогнала нас за очками. І в 6-му турі відбувся вирішальний матч у боротьбі за перше місце між нами і "Ноною", командою, яка фактично є збірною Грузії. На жаль, ми програли, хоча мали шанси на позитивний результат. Так, в якийсь момент із явною перевагою стояла Абдумалік – потрібно було знайти буквально один точний хід, щоб зафіксувати перевагу. Але не склалося... Далі Жансая зробила кілька помилок і програла. А до того ще й Юля Осьмак трималася-трималася, але потім припустилася грубої помилки в трохи гіршій позиції і теж зазнала поразки. У підсумку – 1: 3 і шанси на перше місце у нас практично зникли. Добре, що вдалося обіграти в заключному, 7-му турі сильну італійську команду Caissa Pentole Agnelli і вирвати друге місце!

Загалом вся команда – шахістки і тренери – дуже старалися, викладалися на повну, але стати першими не змогли. Будемо далі працювати, потенціал у нас є, і перемога обов'язково прийде. Думаю, якщо ми зробимо правильні висновки, то чемпіонство наступного року здобути буде цілком реально.



Нагородження команди "Kyiv Chess Federation" (зліва направо): шахістки Марія Музичук, Анна Музичук, Жансая Абдумалік, Юлія Осьмак, Інна Гапоненко, мер Ульчина Льоро Нрекіч, тренери Михайло Бродський і Володимир Баклан.

Володимир Баклан, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України:

– Я вважаю, що "Kyiv Chess Federation" виступила на турнірі добре. Срібні нагороди – у порівнянні з торішнім 5-м місцем – великий крок вперед. Як і передбачалося, доля медалей визначилася в стикових матчах між нашою командою, "Ноною" і " Монако". У нас досить молодий колектив, існує всього два роки і, можливо, трохи не вистачило досвіду. У матчі з "Монако" результат міг бути будь-який. На 4-й дошці у Юлі Осьмак оцінка позиції мінялася протягом усієї партії. У підсумку – бойова нічия і в партії і в матчі. А ось проти "Нони" ми не використали всі свої шанси і, на жаль, програли...

Але, повторюся, 2-е місце – в цілому, хороший результат. Додайте до цього ще й дві індивідуальні медалі – "золото" Марії Музичук на першій дошці і "срібло" Анни Музичук на другій. Думаю, в наступному році повинні додати в майстерності 19-річна Жансая Абдумалік і 21-річна Юлія Осьмак, не зупиняться в своєму розвитку і сестри Музичук. Тому я з оптимізмом дивлюся в майбутнє команди. Й окремо хочу подякувати президенту клубу Павлу Куфтирєву, який дав нам шанс позмагатися із найсильнішими колективами Європи.

…Варто відзначити, що на початку листопада відбувся чемпіонат Європи в Батумі, в якому грали національні збірні. Чоловіча команда України посіла там друге місце, а жіноча – четверте.

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