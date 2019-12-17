На етапі Кубка світу з велотреку стався моторошний завал: відео
На етапі Кубка світу з велотреку в Брісбені (Австралія) стався масовий завал. У результаті аварії майже половина учасниць не змогла продовжити погоню за лідерками.
На передостанньому колі жіночого заїзду дві велогонниці зачепилися колесами. Зіткнення відбулося у верхній частині треку.
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У результаті аварії спортсменки скотилися вниз по поверхні. Всього в аварію потрапили 12 гонщиць. На щастя, вони відбулися легкими травмами.
Відео аварії
Переможницею у цьому виді програми стала американка Дженніфер Валенте, друга – канадка Еллісон Беверидж, а третя – новозеландка Холлі Едмондстон.
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