На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео

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На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк / georgerussell63.com

Перше тренування на гран-прі Азербайджану розпочалося з декількох курйозних моментів і в результаті було завчасно припинено.

Усе розпочалося з того, що Джордж Расселл на боліді Williams зачепив люк на трасі та пошкодив днище. Організатори прийняли рішення не поновлювати сесію.

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Расселл зачепив каналізаційний люк між другим та третім поворотом. У результаті британець сильно пошкодив болід, від якого відлетіло чимало уламків.

Організаторам довелося працювати з люком – необхідно було його заварити, щоб уникнути подальших проблем. Спершу сесія була перервана червоними прапорами, а за півгодини прийняли рішення про повну зупинку сесії.

Згодом евакуатор із болідом Williams на борту, що рухався до боксів, краном зачепив рекламний щит. Від удару кран зламався, тому на піт-лейні не вдалося швидко зняти болід. А гідравлічна рідина з крана крапала прямо на болід Williams.

Формально протокол сесії очолили пілоти італійської команди Ferrari – Шарль Леклер та Себастьян Феттель. Лише вони проїхали залікові спроби.

Кваліфікаційні заїди гран-прі Азербайджану відбудуться у суботу, 27-го квітня. Гонка ж відбудеться у неділю.

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Теги: Спорт Формула-1
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