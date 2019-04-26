На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео

Перше тренування на гран-прі Азербайджану розпочалося з декількох курйозних моментів і в результаті було завчасно припинено.

Усе розпочалося з того, що Джордж Расселл на боліді Williams зачепив люк на трасі та пошкодив днище. Організатори прийняли рішення не поновлювати сесію.

Дивіться також: Як виглядає траса Формули-1 у В'єтнамі очима пілота: відео

Расселл зачепив каналізаційний люк між другим та третім поворотом. У результаті британець сильно пошкодив болід, від якого відлетіло чимало уламків.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill



Track repairs underway in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Організаторам довелося працювати з люком – необхідно було його заварити, щоб уникнути подальших проблем. Спершу сесія була перервана червоними прапорами, а за півгодини прийняли рішення про повну зупинку сесії.

CONFIRMED: FP1 will not resume



The session is over so the track can be checked and oil can be cleared from the surface #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/o2F02khSKY — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Згодом евакуатор із болідом Williams на борту, що рухався до боксів, краном зачепив рекламний щит. Від удару кран зламався, тому на піт-лейні не вдалося швидко зняти болід. А гідравлічна рідина з крана крапала прямо на болід Williams.

Формально протокол сесії очолили пілоти італійської команди Ferrari – Шарль Леклер та Себастьян Феттель. Лише вони проїхали залікові спроби.

Кваліфікаційні заїди гран-прі Азербайджану відбудуться у суботу, 27-го квітня. Гонка ж відбудеться у неділю.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram