На матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Харкові очікується неабиякий ажіотаж

Поєдинок "Шахтар" — "Манчестер Сіті" 18 вересня, яким "гірники" стартують в груповому турнірі Ліги чемпіонів, викликав неймовірний ажіотаж.

На матч, в якому "Шахтар" прийме в Харкові "Манчестер Сіті", на даний момент продано вже 30 тисяч квитків.

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Таким чином за тиждень до матчу в наявності залишається всього 10 тисяч квитків різних категорій.

Зазначимо, що ОСК "Металіст", на якому пройде поєдинок, вміщує трохи більше 40 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що "Шахтар" втретє поспіль зіграє проти "Манчестер Сіті" Гвардіоли на груповому етапі Ліги чемпіонів. Крім чемпіона Англії в списку суперників італійська "Аталанта" та "Динамо" (Загреб).