На матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Харкові очікується неабиякий ажіотаж

152 Читать новость на русском
"Шахтар" – "Манчестер Сіті"
"Шахтар" – "Манчестер Сіті" / Фото з відкритих джерел

Поєдинок "Шахтар" — "Манчестер Сіті" 18 вересня, яким "гірники" стартують в груповому турнірі Ліги чемпіонів, викликав неймовірний ажіотаж.

На матч, в якому "Шахтар" прийме в Харкові "Манчестер Сіті", на даний момент продано вже 30 тисяч квитків.

Читайте також: На матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів продано третину квитків

Таким чином за тиждень до матчу в наявності залишається всього 10 тисяч квитків різних категорій.

Зазначимо, що ОСК "Металіст", на якому пройде поєдинок, вміщує трохи більше 40 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що "Шахтар" втретє поспіль зіграє проти "Манчестер Сіті" Гвардіоли на груповому етапі Ліги чемпіонів. Крім чемпіона Англії в списку суперників італійська "Аталанта" та "Динамо" (Загреб).

blog_ava
На кнопкодавстві спіймали другого за день нардепа від "Слуги народу"
11 вересня
4639
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
11 вересня 22:04 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
1442
Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
11 вересня 21:43 Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
3261
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
11 вересня 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
910
Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
11 вересня 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
Ігор Саджениця 1401
Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
11 вересня 08:35 Роналду оформив покер у ворота збірної Литви та наблизився до світового рекорду: відео
2332
Новини
Більше новин
Залиште відгук