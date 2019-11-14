На матчі Україна – Естонія вивісили банер "Суркіс – ху**о"

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На матчі Україна – Естонія вивісили банер "Суркіс – ху**о"

Перед початком товариського матчу між збірними України та Естонії в Запоріжжі, на стадіоні "Славутич-Арена" вивісили величезний банер.

На банері напис "Суркіс – ху**о!". Він ще висів перед початком зустрічі на одній з центральних трибун. Та після стартового свистка банер прибрали з трибун, пише Трібуна.

До слова: Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу

Варто відзначити, що раніше вболівальники подібне висловлювання з лайливим словом використовували з прізвищем президента Росії Володимира Путіна. Григорій Суркіс же є народним депутатом України від партії "Опозиційна платформа — За життя" кума Путіна Віктора Медведчука.

Перше виконання пісні "Путін – ху**о!" (обережно, ненормативна лексика, 18+)

 

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Україна – Естонія Григорій Суркіс
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