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На межі аварії: приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку в аеропорту Бельгії

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Ліонель Мессі / ФК "Барселона"

Зранку 3 квітня літак форварда каталонської "Барселони" і національної збірної Аргентини Ліонеля Мессі зробив вимушену посадку в Брюсселі.

Приватний "джет" Мессі вилетів з Брюсселя в напрямку іспанського Тенеріфе, але повернувся в аеропорт "Завентем" близько 9:10 ранку за місцевим часом, повідомив бельгійський сайт HLN.

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Причиною повернення виявилася технічна неполадка – у літака виникли проблеми з шасі.

Пресслужба аеропорту відмовилася коментувати цю ситуацію. За їхньою інформацією 32-річного спортсмена не було на борту літака. Куди і для чого він летів, публіці ніхто не розповів.

  • Ліонель Мессі лідирує в гонці бомбардирів іспанського чемпіонату, в той час як його клуб "Барселона" очолює турнірну таблицю.
  • Сезон в Прімері призупинено через пандемію коронавірусу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліонель Мессі Спорт Футбол
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