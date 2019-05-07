На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст

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Гусейн Джафаров
Гусейн Джафаров

На перегляд в "Динамо" прибув 17-річний півзахисник Гусейн Джафаров.

Про це повідомляє "Динамоманія" з посиланням на власні джерела.

До слова: Відомий агент жорстко розкритикував "Динамо" через талановитого нападника

Щодо  Гусейна Джафарова, то юний футболіст раніше перебував на перегляді у російському "Рубіні". Там він залучався з тренуванням головної команди, за яку зіграв у товариських матчах. Однак о підписання контракту справ не дійшла.

До цього  Гусейн Джафаров виступав на любительському рівні в Санкт-Петербурзі. Також футболіст грав в пляжний футбол.

Варто зазначити, що у Гусейна Джафарова подвійне громадянство – Росії та Азербайджану.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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