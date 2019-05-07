На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
На перегляд в "Динамо" прибув 17-річний півзахисник Гусейн Джафаров.
Про це повідомляє "Динамоманія" з посиланням на власні джерела.
До слова: Відомий агент жорстко розкритикував "Динамо" через талановитого нападника
Щодо Гусейна Джафарова, то юний футболіст раніше перебував на перегляді у російському "Рубіні". Там він залучався з тренуванням головної команди, за яку зіграв у товариських матчах. Однак о підписання контракту справ не дійшла.
До цього Гусейн Джафаров виступав на любительському рівні в Санкт-Петербурзі. Також футболіст грав в пляжний футбол.
Варто зазначити, що у Гусейна Джафарова подвійне громадянство – Росії та Азербайджану.
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